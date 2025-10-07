Direktorijum kompanija
Northern Trust
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

  • Greater Chicago Area

Northern Trust Full-Stack softverski inženjer Plate u Greater Chicago Area

Medijana Full-Stack softverski inženjer kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area u Northern Trust iznosi $148K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Northern Trust. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
Northern Trust
Full-Stack Software Engineer
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$148K
Nivo
Senior Associate
Osnovna plata
$138K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Northern Trust?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Northern Trust in Greater Chicago Area iznosi $165,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Northern Trust za Full-Stack softverski inženjer poziciju in Greater Chicago Area je $133,000.

Drugi resursi