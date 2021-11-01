Northern Trust Plate

Direktorijum kompanija
Plate Northern Trust kreću se od $46,672 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $255,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Northern Trust. Poslednja izmena: 9/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $148K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
Median $78K
Продукт Менаџер
Median $110K

Информациони Технолог (ИТ)
Median $46.7K
Солушн Архитекта
Median $238K
Финансијски Аналитичар
Median $123K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $255K
Рачуновођа
$107K
Административни Асистент
$63.7K
Кастомер Сервис
$79.6K
Дата Аналитичар
$81.4K
Дата Сајентист
$94.5K
Људски Ресурси
$86.2K
Инвестмент Банкер
$86.2K
Продукт Дизајнер
$139K
Регрутер
$131K
Сајберсекјурити Аналитичар
$109K
Технички Програм Менаџер
$240K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Northern Trust je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $255,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Northern Trust je $108,206.

Drugi resursi