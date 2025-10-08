Direktorijum kompanija
Noon
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • Egypt

Noon Backend softverski inženjer Plate u Egypt

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Egypt u Noon iznosi EGP 1.25M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Noon. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Medijanski paket
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Ukupno godišnje
EGP 1.25M
Nivo
L1
Osnovna plata
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Noon?

EGP 7.92M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Noon in Egypt iznosi EGP 1,251,828 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Noon za Backend softverski inženjer poziciju in Egypt je EGP 1,246,946.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Noon

Srodne kompanije

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi