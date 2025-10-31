Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Nirvana Insurance Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Nirvana Insurance iznosi $238K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nirvana Insurance. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Nirvana Insurance
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$238K
Nivo
Senior P3
Osnovna plata
$175K
Stock (/yr)
$63.4K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nirvana Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Nirvana Insurance in United States iznosi $365,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nirvana Insurance za Softverski Inženjer poziciju in United States je $238,375.

Drugi resursi