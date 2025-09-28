Direktorijum kompanija
Nineleaps
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

Nineleaps Дата Аналитичар Plate

Medijana Дата Аналитичар kompenzacionog paketa in India u Nineleaps iznosi ₹892K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nineleaps. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹892K
Nivo
-
Osnovna plata
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Nineleaps?

₹13.95M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Дата Аналитичар u Nineleaps in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,554,706. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nineleaps za ulogu Дата Аналитичар in India je ₹892,236.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Nineleaps

Srodne kompanije

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Square
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi