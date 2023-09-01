Direktorijum kompanija
nineDots.io Plate

Medijana plate nineDots.io je $12,516 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u nineDots.io. Poslednja izmena: 11/24/2025

Softverski Inženjer
$12.5K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u nineDots.io je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $12,516. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u nineDots.io je $12,516.

