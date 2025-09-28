Direktorijum kompanija
Medijana Контролс Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Nikola Motor iznosi $155K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nikola Motor. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Ukupno godišnje
$155K
Nivo
-
Osnovna plata
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Nikola Motor?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Контролс Инжењер poziciju u Nikola Motor in United States iznosi $286,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nikola Motor za Контролс Инжењер poziciju in United States je $155,750.

