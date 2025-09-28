Direktorijum kompanija
Nielsen
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Nielsen Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in India u Nielsen kreće se od ₹1.72M po year za Software Engineer do ₹6.7M po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.27M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nielsen. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Nielsen?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Nielsen in India iznosi ₹6,699,892 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nielsen za Софтверски Инжењер poziciju in India je ₹2,270,206.

Drugi resursi