Nielsen
  • Plate
  • Бизнис Аналитичар

  • Sve Бизнис Аналитичар plate

Nielsen Бизнис Аналитичар Plate

Бизнис Аналитичар kompenzacija in United States u Nielsen iznosi $93.5K po year za Business Analyst. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $65.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nielsen. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Nielsen?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u Nielsen in United States iznosi $137,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nielsen za Бизнис Аналитичар poziciju in United States je $65,500.

