Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u NICE kreće se od $92.3K po year za Software Engineer do $218K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $128K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NICE. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
