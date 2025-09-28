Direktorijum kompanija
NICE
Medijana Сејлс Инжењер kompenzacionog paketa in Canada u NICE iznosi CA$203K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NICE. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$203K
Nivo
L2
Osnovna plata
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$46.5K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u NICE?

CA$227K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Сејлс Инжењер poziciju u NICE in Canada iznosi CA$211,932 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NICE za Сејлс Инжењер poziciju in Canada je CA$203,611.

