NICE
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

NICE Продукт Менаџер Plate

Продукт Менаџер kompenzacija in Israel u NICE iznosi ₪419K po year za Product Manager. Medijana year kompenzacionog paketa in Israel iznosi ₪395K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NICE. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪565K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u NICE in Israel iznosi ₪459,889 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NICE za Продукт Менаџер poziciju in Israel je ₪409,089.

