Софтверски Инжењер kompenzacija in India u nference kreće se od ₹2.18M po year za Software Engineer do ₹5.55M po year za Staff Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.94M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete nference. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u nference?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u nference in India iznosi ₹5,550,144 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u nference za Софтверски Инжењер poziciju in India je ₹2,944,438.

Drugi resursi