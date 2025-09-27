Direktorijum kompanija
Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in India u nference iznosi ₹4.06M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete nference. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Medijanski paket
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.06M
Nivo
Senior
Osnovna plata
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u nference?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u nference in India iznosi ₹5,427,304 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u nference za Дата Сајентист poziciju in India je ₹4,064,259.

