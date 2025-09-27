Продукт Менаџер kompenzacija in United States u NextRoll iznosi $221K po year za EIC4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $232K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NextRoll. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***