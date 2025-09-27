Direktorijum kompanija
Next Insurance
Next Insurance Продаја Plate

Prosečna Продаја ukupna kompenzacija in United States u Next Insurance kreće se od $139K do $190K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Next Insurance. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$150K - $178K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$139K$150K$178K$190K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Next Insurance, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продаја poziciju u Next Insurance in United States iznosi $189,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Next Insurance za Продаја poziciju in United States je $138,600.

