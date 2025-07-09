Newgen Software Plate

Direktorijum kompanija
Plate Newgen Software kreću se od $8,425 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $30,571 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Newgen Software. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $12.6K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Бизнис Аналитичар
$16K
Дата Сајентист
$13.8K

Продукт Дизајнер
$8.4K
Продукт Менаџер
$30.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Newgen Software je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $30,571. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Newgen Software je $13,824.

Drugi resursi