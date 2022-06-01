Direktorijum kompanija
Newfold Digital
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Newfold Digital Plate

Plate Newfold Digital kreću se od $19,127 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $171,353 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Newfold Digital. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $19.1K

Backend softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $50.8K
Дата Аналитичар
$83.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Информациони Технолог (ИТ)
$109K
Продукт Менаџер
$55.9K
Пројект Менаџер
$53.8K
Продаја
$63.7K
Сајберсекјурити Аналитичар
$132K
Солушн Архитекта
$171K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Newfold Digital最高薪職位是Солушн Архитекта at the Common Range Average level，年度總薪酬為$171,353。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Newfold Digital年度總薪酬中位數為$63,700。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Newfold Digital

Srodne kompanije

  • Aryaka Networks
  • Yonder
  • Yardi
  • Sureify
  • Andela
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi