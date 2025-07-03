Direktorijum kompanija
Net Solutions
Net Solutions Plate

Medijana plate Net Solutions je $9,917 za Dizajner Proizvoda . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Net Solutions. Poslednja izmena: 11/22/2025

Dizajner Proizvoda
$9.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Net Solutions je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $9,917. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Net Solutions je $9,917.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Net Solutions

Drugi resursi

