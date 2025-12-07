Direktorijum kompanija
Nepal Telecom
Nepal Telecom Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Nepal u Nepal Telecom kreće se od NPR 1.28M do NPR 1.75M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Nepal Telecom. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$9.9K - $11.7K
Nepal
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Nepal Telecom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Nepal Telecom in Nepal iznosi NPR 1,749,652 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Nepal Telecom za Softverski Inženjer poziciju in Nepal je NPR 1,278,007.

Drugi resursi

