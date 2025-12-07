Direktorijum kompanija
NeoXam
NeoXam Inženjer Prodaje Plate

Prosečna Inženjer Prodaje ukupna kompenzacija u NeoXam kreće se od SGD 51.5K do SGD 73.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NeoXam. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$45.3K - $53.6K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u NeoXam?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer Prodaje poziciju u NeoXam iznosi SGD 73,121 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NeoXam za Inženjer Prodaje poziciju je SGD 51,503.

