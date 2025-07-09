Direktorijum kompanija
Neogrid
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Neogrid Plate

Plate Neogrid kreću se od $10,643 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $44,980 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Neogrid. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $14.6K

Full-Stack softverski inženjer

Дата Аналитичар
$10.6K
Продукт Менаџер
$45K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Програм Менаџер
$26.8K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

أعلى وظيفة أجراً في Neogrid هي Продукт Менаџер at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $44,980. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Neogrid هو $20,658.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Neogrid

Srodne kompanije

  • Square
  • Apple
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi