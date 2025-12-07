Direktorijum kompanija
Neo4j
Neo4j Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in Sweden u Neo4j kreće se od SEK 626K do SEK 888K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Neo4j. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$74.6K - $88.4K
Sweden
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Neo4j?

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Neo4j in Sweden iznosi SEK 888,081 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Neo4j za Rekruter poziciju in Sweden je SEK 625,518.

