Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in United States u Neighbor kreće se od $143K do $196K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Neighbor. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neighbor/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.