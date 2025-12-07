Direktorijum kompanija
Needham
Needham Investicioni Bankar Plate

Prosečna Investicioni Bankar ukupna kompenzacija in United States u Needham kreće se od $112K do $159K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Needham. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$127K - $144K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$112K$127K$144K$159K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Needham?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Investicioni Bankar poziciju u Needham in United States iznosi $159,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Needham za Investicioni Bankar poziciju in United States je $112,050.

Drugi resursi

