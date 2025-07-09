Direktorijum kompanija
NDA Plate

Plate NDA kreću se od $11,637 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $125,372 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u NDA. Poslednja izmena: 9/8/2025

$160K

Бизнис Аналитичар
$56K
Дата Аналитичар
$16.4K
Људски Ресурси
$20.5K

Информациони Технолог (ИТ)
$13.7K
Маркетинг
$82.5K
Продукт Дизајнер
$11.6K
Продукт Менаџер
$54.8K
Пројект Менаџер
$50.3K
Продаја
$17.8K
Софтверски Инжењер
$22.3K

Backend softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$125K
Солушн Архитекта
$89.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at NDA is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

