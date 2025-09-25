Direktorijum kompanija
NCR
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

NCR Продукт Дизајнер Plate

Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u NCR kreće se od $93.5K po year za Grade 9 do $140K po year za Grade 11. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $133K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NCR. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u NCR?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

UX dizajner

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u NCR in United States iznosi $185,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NCR za Продукт Дизајнер poziciju in United States je $100,000.

Drugi resursi