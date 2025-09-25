Direktorijum kompanija
NCC Group
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

NCC Group Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United Kingdom u NCC Group iznosi £55.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete NCC Group. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Medijanski paket
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£55.3K
Nivo
hidden
Osnovna plata
£50.2K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u NCC Group?

£122K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u NCC Group in United Kingdom iznosi £103,192 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u NCC Group za Софтверски Инжењер poziciju in United Kingdom je £32,599.

