National University of Singapore
Medijana Naučni istraživač kompenzacionog paketa in Singapore u National University of Singapore iznosi SGD 96.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete National University of Singapore. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Medijanski paket
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 96.1K
Nivo
L5
Osnovna plata
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u National University of Singapore?
Najveći paket kompenzacije za Naučni istraživač poziciju u National University of Singapore in Singapore iznosi SGD 128,249 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u National University of Singapore za Naučni istraživač poziciju in Singapore je SGD 96,073.

