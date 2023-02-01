Direktorijum kompanija
Multiverse
Multiverse Plate

Plate Multiverse kreću se od $70,569 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $296,082 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Multiverse. Poslednja izmena: 10/23/2025

Софтверски Инжењер
Median $115K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Дизајнер
Median $78.6K
Бизнис Аналитичар
$202K

Дата Сајентист
$70.6K
Људски Ресурси
$131K
Маркетинг
$76.6K
Продукт Менаџер
Median $87.4K
Регрутер
$163K
Продаја
$296K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$153K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Multiverse je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $296,082. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Multiverse je $123,016.

