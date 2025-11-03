Softverski Inženjer kompenzacija in India u Mphasis kreće se od ₹394K po year za L1 do ₹2.11M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.46M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mphasis. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
