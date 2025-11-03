Direktorijum kompanija
Mphasis
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Mphasis Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in India u Mphasis kreće se od ₹394K po year za L1 do ₹2.11M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹1.46M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mphasis. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Prikaži 3 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u Mphasis?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Mphasis in India iznosi ₹2,457,982 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mphasis za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,399,002.

