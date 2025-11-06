Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Vancouver u Mozilla iznosi CA$185K po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Vancouver iznosi CA$194K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mozilla. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$185K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
