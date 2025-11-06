Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Toronto Area u Mozilla kreće se od CA$152K po year za P2 do CA$316K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$169K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mozilla. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
