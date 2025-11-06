Direktorijum kompanija
Mozilla
Mozilla Softverski Inženjer Plate u Canada

Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u Mozilla kreće se od CA$157K po year za P2 do CA$304K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$179K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mozilla. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Mozilla in Canada iznosi CA$303,821 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mozilla za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$176,237.

