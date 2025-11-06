Direktorijum kompanija
Mozilla
  • Berlin Metropolitan Region

Mozilla Softverski Inženjer Plate u Berlin Metropolitan Region

Softverski Inženjer kompenzacija in Berlin Metropolitan Region u Mozilla kreće se od €120K po year za P3 do €134K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Berlin Metropolitan Region iznosi €128K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Mozilla. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Mozilla?

Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Mozilla in Berlin Metropolitan Region iznosi €154,884 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mozilla za Softverski Inženjer poziciju in Berlin Metropolitan Region je €124,710.

