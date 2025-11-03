Direktorijum kompanija
Moxa
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Moxa Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Taiwan u Moxa iznosi NT$1.29M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Moxa. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$1.29M
Nivo
hidden
Osnovna plata
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Bonus
NT$374K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Moxa?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Mrežni inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Moxa in Taiwan iznosi NT$2,040,886 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Moxa za Softverski Inženjer poziciju in Taiwan je NT$1,159,915.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Moxa

Srodne kompanije

  • Netflix
  • Google
  • Square
  • Facebook
  • Coinbase
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi