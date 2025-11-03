Direktorijum kompanija
Moveworks
  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Sve Arhitekta Rešenja plate

Moveworks Arhitekta Rešenja Plate

Prosečna Arhitekta Rešenja ukupna kompenzacija in United States u Moveworks kreće se od $410K do $585K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Moveworks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$470K - $550K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$410K$470K$550K$585K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Arhitekta podataka

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Moveworks in United States iznosi $585,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Moveworks za Arhitekta Rešenja poziciju in United States je $410,000.

