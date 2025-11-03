Direktorijum kompanija
Medijana Marketing kompenzacionog paketa in United States u Moveworks iznosi $190K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Moveworks. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Moveworks
Product Marketing Manager
Mountain View, CA
Ukupno godišnje
$190K
Nivo
5
Osnovna plata
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Moveworks?
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Moveworks, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Moveworks in United States iznosi $350,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Moveworks za Marketing poziciju in United States je $170,000.

