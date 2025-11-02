Direktorijum kompanija
Motorway
  • Plate
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Motorway Dizajner Proizvoda Plate

Medijana Dizajner Proizvoda kompenzacionog paketa in United Kingdom u Motorway iznosi £69.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Motorway. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£69.1K
Nivo
Senior
Osnovna plata
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Motorway in United Kingdom iznosi £70,314 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Motorway za Dizajner Proizvoda poziciju in United Kingdom je £69,145.

