  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Motorola Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u Motorola kreće se od $102K po year za L7 do $145K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $115K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Motorola. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
(Početni nivo)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Motorola?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Motorola in United States iznosi $166,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Motorola za Softverski Inženjer poziciju in United States je $108,000.

