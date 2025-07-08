Motivity Plate

Direktorijum kompanija
Plate Motivity kreću se od $35,106 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $85,425 za Uspeh Korisnika na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Motivity. Poslednja izmena: 11/23/2025

Uspeh Korisnika
$85.4K
Softverski Inženjer
$35.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Motivity je Uspeh Korisnika at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $85,425. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Motivity je $60,265.

