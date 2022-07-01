Motivity Labs Plate

Direktorijum kompanija
Plate Motivity Labs kreću se od $15,698 ukupne kompenzacije godišnje za Analitičar Podataka na nižem nivou do $146,328 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Motivity Labs. Poslednja izmena: 11/23/2025

Analitičar Podataka
$15.7K
Softverski Inženjer
$146K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Motivity Labs je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $146,328. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Motivity Labs je $81,013.

Drugi resursi

