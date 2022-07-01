Motivity Labs Plate

Plate Motivity Labs kreću se od $15,698 ukupne kompenzacije godišnje za Analitičar Podataka na nižem nivou do $146,328 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Motivity Labs . Poslednja izmena: 11/23/2025