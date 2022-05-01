MOSTLY AI Plate

Direktorijum kompanija
Plate MOSTLY AI kreću se od $66,263 ukupne kompenzacije godišnje za Naučnik Podataka na nižem nivou do $105,168 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u MOSTLY AI. Poslednja izmena: 11/23/2025

Naučnik Podataka
$66.3K
Softverski Inženjer
$105K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u MOSTLY AI je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $105,168. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u MOSTLY AI je $85,716.

