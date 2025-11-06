Direktorijum kompanija
Money View Softverski Inženjer Plate u Greater Bengaluru

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Money View iznosi ₹2.98M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Money View. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.98M
Nivo
L2
Osnovna plata
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Bonus
₹269K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Money View?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Money View in Greater Bengaluru iznosi ₹4,938,556 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Money View za Softverski Inženjer poziciju in Greater Bengaluru je ₹2,679,478.

