monday.com Plate

Plate monday.com kreću se od $64,675 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис Операције na nižem nivou do $211,393 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u monday.com. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $145K
Кастомер Сервис
$86.6K

Кастомер Сервис Операције
$64.7K
Кастомер Саксес
$85.6K
Дата Аналитичар
$83.7K
Људски Ресурси
$106K
Продукт Дизајнер
$90.2K
Пројект Менаџер
$136K
Сејлс Инжењер
$127K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$211K
Солушн Архитекта
$118K
Тотал Ривордс
$79.1K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji monday.com, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u monday.com je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $211,393. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u monday.com je $111,996.

