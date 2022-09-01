Direktorijum kompanija
momox
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

momox Plate

Plate momox kreću se od $12,980 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $96,906 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u momox. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $74.9K

Backend softverski inženjer

Продукт Дизајнер
$13K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$96.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u momox je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $96,906. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u momox je $74,918.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za momox

Srodne kompanije

  • Dropbox
  • Uber
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi