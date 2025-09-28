Direktorijum kompanija
Momentive.ai
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Momentive.ai Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Momentive.ai kreće se od €63.3K po year za P1 do €127K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi €125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Momentive.ai. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer I(Početni nivo)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Momentive.ai, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Momentive.ai in United States iznosi €291,823 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Momentive.ai za Софтверски Инжењер poziciju in United States je €213,767.

