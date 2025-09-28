Direktorijum kompanija
Momentive.ai
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • Sve Продукт Дизајнер plate

Momentive.ai Продукт Дизајнер Plate

Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u Momentive.ai kreće se od $199K po year za P4 do $290K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $235K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Momentive.ai. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$199K
$147K
$40.5K
$12K
$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Momentive.ai, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Дизајнер at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Продукт Дизајнер role in United States is $244,000.

