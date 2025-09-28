Direktorijum kompanija
Momentive.ai
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
Prosečna Кастомер Сервис ukupna kompenzacija in United States u Momentive.ai kreće se od $51.7K do $72K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Momentive.ai. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$55.4K - $65.2K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Momentive.ai, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Кастомер Сервис poziciju u Momentive.ai in United States iznosi $71,955 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Momentive.ai za Кастомер Сервис poziciju in United States je $51,660.

Drugi resursi