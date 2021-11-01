Direktorijum kompanija
Mollie Plate

Plate Mollie kreću se od $57,450 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $149,235 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Mollie. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $149K
Дата Аналитичар
$57.4K

Дата Сајентист
$92.7K
Маркетинг
$81K
Пројект Менаџер
$101K
Сајберсекјурити Аналитичар
$110K
Технички Програм Менаџер
$114K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Mollie je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $149,235. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Mollie je $101,241.

